PolyPeptide ernennt Neil Thompson zum Sales & Marketing-Chef

Thompson arbeitet seit 2004 für Polypeptide. Dabei habe er in den Bereichen Verkauf und Geschäftsentwicklung verschiedene Funktionen wahrgenommen, so die Mitteilung weiter. Seit 2019 ist der als Group Commercial Director tätig. In seinem neuen Amt wird der Brite auch in die Geschäftsleitung aufgenommen.

Der Däne Christensen, der als Head Generics bereits im Jahr 2002 zu Polypeptide stiess, wird nach seinem Rücktritt allerdings noch für das Unternehmen tätig sein. Er werde bis zu seiner Pension Ende 2022 ausgewählte Projekte zur Geschäftsentwicklung unterstützen, heisst es.

mk/uh

(AWP)