PolyPeptide Group strebt Kotierung an Schweizer Börse an

(Ausführliche Fassung) - Mit dem schwedischen Pharmazulieferer PolyPeptide kommt demnächst ein direkter Konkurrent von Bachem an die Schweizer Börse. Damit konkretisieren sich die in Medienberichten schon seit einiger Zeit kolportierten Gerüchte und es zeichnet sich das erste klassische IPO an der SIX seit 2019 ab.