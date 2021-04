PolyPeptide strebt noch Ende April an die Schweizer Börse

(korrigiert gegenüber 1. Version: Angebotsvolumen statt Marktkapitalisierung, ergänzt mit weiteren Details) - Der Schritt hat sich angekündigt: Der schwedische Pharmazulieferer PolyPeptide kommt noch im April an die Schweizer Börse. Es ist der erste klassische Börsengang an der SIX seit 2019.