Polyphor darf mit Antibiotikum Murepavadin erste klinische Studie starten

Das Biotechunternehmen Polyphor hat von der britischen Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) grünes Licht für seine Phase-I-Studie mit dem inhalierbaren Antibiotikum Murepavadin erhalten. In den kommenden Wochen werde die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik an gesunden Probanden getestet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.