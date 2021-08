Polyphor-Wirkstoff Balixafortide hat primären Endpunkt verfehlt

Das Biotechunternehmen Polyphor hat wie bereits Mitte Juli angekündigt, mit dem Wirkstoffkandidat Balixafortide (POL6326) bei der Behandlung von Patientinnen mit fortgeschrittenen HER2-negativem Brustkrebs einen schweren Rückschlag erlitten. Der Kandidat habe in der Phase-III-Studie Fortress den angestrebten primären Endpunkt nicht erreicht und die Studie werde nicht weitergeführt, bestätigte das Unternehmen am Dienstagabend in einem Update zum Schreiben vom Juli.