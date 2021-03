Mit einem Autokorso haben Porsche-Mitarbeiter in Leipzig am Donnerstag die Warnstreiks in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt. Laut Gewerkschaft IG Metall beteiligten sich 1000 Beschäftigte aus dem Porsche-Werk daran. Die Warnstreik-Welle läuft seit Anfang März. Damit will die Gewerkschaft Druck in der aktuellen Tarifauseinandersetzung machen.