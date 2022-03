Porsche SE lotet Finanzierung für Börsengang der Porsche AG aus

Die Volkswagen-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) rüstet sich nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr für den Börsengang der VW-Tochter Porsche AG. "Wir arbeiten an Finanzierungsplänen, um in unterschiedlichen Bewertungsszenarien für den Börsengang robust aufgestellt zu sein", sagte Porsche-SE-Chef Hans Dieter Pötsch laut Redetext bei der Bilanzvorlage am Dienstag in Stuttgart. Die Porsche SE verfüge über eine Eigenkapitalquote von über 99 Prozent und eine positive Nettoliquidität. "Damit besteht für uns ein grosses Finanzierungspotential."