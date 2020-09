Porsche steigt in E-Fuels-Entwicklung ein

Der Sportwagenbauer Porsche will die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe - sogenannter E-Fuels - künftig selbst massgeblich vorantreiben. Die Technologie sei vor allem deshalb so wichtig, weil der Verbrennungsmotor die Autowelt noch viele Jahre dominieren werde, sagte Entwicklungsvorstand Michael Steiner der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn man die Bestandsflotte perspektivisch nachhaltig betreiben will, dann sind E-Fuels ein elementarer Bestandteil", betonte er.