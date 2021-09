Post baut regionale Paketzentren in Pratteln BL und Buchs AG auf

Der Aufbau der beiden Paketzentren ist Teil der Regionalisierungs-Strategie bei der Paketzustellung. Mit dem Aufbau regionaler Paketzentren sollen die mengenmässig stark anwachsende Paketpost schneller verarbeitet und lange Transportwege vermieden werden, wie die Post am Freitag mitteilte.

In Pratteln investiert die Post gemäss Communiqué 75 Millionen Franken in den Umbau einer ehemaligen Pneufabrik in ein neues Paketzentrum. Eine neue Sortieranlage soll ab Herbst 2022 bis zu 160'000 Pakete pro Tag verarbeiten können. 50 neue Stellen werden geschaffen.

In Buchs investiert die Post 15 Millionen Franken in den Ausbau der Postliegenschaft am Amslerbachweg. Dort sollen ab Sommer 2022 bis zu 90'000 Pakete täglich durch die Sortieranlage laufen. 175 Mitarbeitende sollen gemäss Communiqué künftig im neuen Paketzentrum tätig sein. 60 Stellen werden neu entstehen.

