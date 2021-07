Post übernimmt Mehrheit an Cybersecurity-Unternehmen Tresorit

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg und Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland und Ungarn wurde gemäss einer Mitteilung der Post vom Donnerstag 2011 gegründet. Es beschäftigt aktuell rund 120 Mitarbeitende, die laut den Angaben auch nach der Übernahme bei Tresorit beschäftigt bleiben. Zudem agiere Tresorit als Post-Tochter weiterhin eigenständig, hiess es.

Tresorit biete eine sichere Lösung zum Verwalten, Speichern, Synchronisieren und Teilen von Dateien für Privatpersonen und Unternehmen in der Cloud. Dabei stelle das Unternehmen sicher, dass die Kontrolle über die Daten auch nach der Freigabe in den Händen der Eigentümer bleibe.

Die Übernahme gehört laut der Mitteilung zur Strategie der Post, punktuell etablierte Unternehmen mit Know-how im Bereich digitaler Infrastrukturen und Datensicherheit zuzukaufen. "Der vertrauliche und sichere Transport von sensiblen, schützenswerten Daten von A nach B gehört zur DNA der Post", wird die Leiterin des Bereichs Kommunikations-Services bei der Post, Nicole Burth, in der Mitteilung zitiert.

tv/jb

(AWP)