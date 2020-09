Post übernimmt Mehrheit an Fintech Klara Business

Die Schweizer Post übernimmt eine Mehrheit an der Klara Business und will die Zusammenarbeit mit dem auf digitale Buchhaltung spezialisierten Unternehmen intensivieren. Damit investiere die Post in den Ausbau ihrer digitalen Geschäftsfelder und treibe die Umsetzung der Wachstumsstrategie "Post von morgen" voran, teilte das Staatsunternehmen am Mittwoch mit.