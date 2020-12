Postbank-Integration: Deutsche Bank baut weitere 350 Stellen ab

Die Eingliederung der Postbank in den Deutsche-Bank-Konzern zieht weitere Stellenstreichungen nach sich. Insgesamt 350 Jobs in den Zentralen des Privatkundengeschäfts in Bonn und Frankfurt werden gestrichen - und damit gut jede dritte der derzeit knapp 1000 Stellen in diesen Bereichen. "Der grösste Teil des Stellenabbaus soll im kommenden Jahr erfolgen und bis 2022 abgeschlossen sein", teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage am Dienstag mit. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet.