Postfinance-Systempanne fast vollständig behoben

Nur noch die Probleme mit der Kartenzahlung blieben vorerst ungelöst. "Mit Ausnahme der Kartenzahlung von Postfinance sind unsere Systeme wieder verfügbar. Zahlungen per Twint und Kreditkarte sind ebenfalls möglich. Der Bargeldbezug am Postomat funktioniert ebenfalls. Wir arbeiten weiter an der Lösung des Problems", meldete die Post-Tochter am Donnerstagabend auf Twitter.

Postfinance-Sprecher Rinaldo Tibolla hatte am frühen Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärt, dass das Online-Banking wieder aufgenommen wurde. Twint-Sprecher Ettore Trento bestätigte "ein technisches Problem in einigen Versionen der Anwendung" um die Mittagszeit.

(AWP)