Der Leiter des Schweizer Investmentbankings von Lazard, Philippe Leuenberger, stösst am 1. April zur Credit Suisse. Im Rahmen eines neu geschaffenen Geschäftsbereichs sollen Leuenberger und sein Team reichen Kunden in der Schweiz bei Firmenzusammenschlüssen, Kapitalmarkttransaktionen und komplexen Finanzierungen helfen. Das berichtet die Nachrichtenagennteur Reuters am Dienstag unter Berufung auf Kreise.