Presse: Elliott macht verbindliches Angebot für Aryzta zu 0,80 Fr.

Nachdem das Angebot von Elliott vor zwei Wochen noch als unverbindlich taxiert wurde, soll es sich dieses Mal um ein verbindliches Angebot halten, heisst es in den Berichten, wobei der Preis wie schon zuvor bei 0,80 Franken pro Aktie liegen soll. Dies entspräche einem Gesamtpreis für Aryzta von rund 790 Millionen Franken. Der Aktienkurs lag am Freitagabend zum Handelsschluss bei 0,7245 Franken.

Gemäss dem Bericht von Bloomberg sollte die Finanzierung dieses Mal gesichert sein. Sieben Banken würden sich demnach an der Finanzierung der Übernahme beteiligen. Laut "The Market" ist allerdings auch das neue Angebot an Bedingungen geknüpft, die für das oberste Führungsgremium von Aryzta wohl kaum annehmbar seien. So laute eine der Bedingungen, dass Aryztas Verwaltungsrat eine Transaktionsvereinbarung eingehe, in der er zusichere, das Elliott-Angebot zu unterstützen oder es wenigstens nicht abzuweisen.

Eine zweite Bedingung wäre demnach, dass Aryzta die auf den 15. Dezember angesetzte Generalversammlung, an der über weitere Veränderungen im Verwaltungsrat entschieden werden soll, verschiebt. Das Angebot von Elliott wäre nur bindend, wenn der Aryzta-Verwaltungsrat diese Bedingungen bis am kommenden Dienstagabend um Mitternacht erfülle, weiss das Portal weiter.

uh/rw

(AWP)