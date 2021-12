Presse: Für Zur Rose wichtige Einführung des E-Rezepts in Deutschland verschoben

Die für die Versandapotheke Zur Rose wichtige Einführung des digitalen Rezeptes in Deutschland wird offenbar aufgeschoben. So soll die laufende Testphase auf unbestimmte Zeit verlängert werden, wie verschiedene Fachpublikationen mit dem Verweis auf ein Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) am Montagabend berichteten. Die bundesweit verpflichtende Einführung war ursprünglich auf den 1. Januar 2022 vorgesehen.