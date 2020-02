Presse: Globus will gleichzeitig Filialen schliessen und aufpeppen

Der neue Verwaltungsratspräsident von Globus, Vittorio Radice, will stark in die Globus-Filialen investieren und sie zu Marktplätzen aufpeppen. Gleichzeitig sollen aber kleinere Läden geschlossen werden, wie er in Interviews mit der "SonntagsZeitung" und der "NZZ am Sonntag" erklärte.