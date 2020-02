Presse: ING-Chef Ralph Hamers soll neuer UBS-Chef werden

An der Spitze der UBS soll es zu einem Wechsel kommen. Demnach soll der Chef der holländischen Bank ING, Ralph Hamers, Sergio Ermotti als CEO ablösen, wie die "Financial Times" am Mittwochabend mit Verweis auf Insider schrieb. Zeitliche Angaben wurden im Bericht keine gemacht. UBS und ING wollten die Meldung gegenüber dem Blatt nicht kommentieren.