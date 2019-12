(Ausführliche Fassung) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley will informierten Personen zufolge rund 1500 Stellen streichen. Damit wolle das Geldhaus seine Effizienz erhöhen, sagten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag. Rund zwei Prozent der Stellen von Morgan Stanley würden so wegfallen.