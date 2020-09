Die Migros steigt laut einem Medienbericht ins Geschäft mit Hörgeräten ein. Unter dem Firmennamen Misenso sollen an zwei Standorten in der Region Bern Pilotfilialen eröffnet werden, wie die "Handelszeitung" in ihrer neusten Ausgabe schreibt (Vorabbericht). Ein Migros-Sprecher bestätigte gegenüber der Zeitung das Vorhaben grundsätzlich.