Novartis will im Jahr 2021 mehr als 50 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer in seiner Abfüllanlage in Stein AG herstellen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstagabend. Novartis habe dies bestätigt, nachdem die Arzneimittelzulassungsbehörde der Europäischen Union die Abfüllanlage für gut befunden habe.