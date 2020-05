Presse: Reimann-Holding JAB will mit Kaffeebörsengang Milliarden einspielen

Ein möglicher Börsengang des Kaffeekonzerns JDE Peet's soll laut einem Pressebericht Milliarden einbringen. Mit einem angepeilten Volumen von bis zu zwei Milliarden Euro könnte es der grösste Börsengang in Europa in diesem Jahr werden, berichtete die britische "Financial Times" ("FT") am Montag unter Berufung auf Personen, die direkt mit den Plänen befasst seien. In dieser Woche werde die von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrollierte JAB Holding die Pläne für die Erstemission (IPO - Initial Public Offering) von JDE Peet'S in Amsterdam vorlegen.