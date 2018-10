Presse: Richemont zeigt Interesse an Kauf von Buccellati

(Meldung mit weiteren Informationen aus dem Bericht ausgebaut) - Der Luxusgüterkonzern Richemont zeigt offenbar Interesse am Kauf des Mailänder Schmuckherstellers Buccellati. Dessen chinesischer Besitzer stecke in Schwierigkeiten, war Montag einem Bericht der italienische Zeitung "Corriere della Sera" zu entnehmen. Richemont kommentiere Marktgerüchte grundsätzlich nicht, war aus der Zentrale in Genf zu erfahren.