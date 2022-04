Presse: Russlands Ölförderung geht unter Sanktionsdruck zurück

Zwei Monate nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine ist die Ölförderung in Russland einem Medienbericht zufolge deutlich zurückgegangen. "In den ersten 26 Apriltagen ist die tägliche Durchschnittsförderung in Russland unter den Bedingungen der US- und EU-Sanktionen nach der Spezialoperation in der Ukraine gegenüber März um 8,7 Prozent gefallen", berichtete die Tageszeitung "Kommersant" am Freitag. Russische Medien dürfen den Krieg in der Ukraine nur als "Spezialoperation" bezeichnen.