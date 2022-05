Der Ostschweizer Zugbauer Stadler Rail ist in Indien laut Presseberichten mit Medha Servo Drives ein Joint Venture für ein neues Werk zur Herstellung von Schienenfahrzeugen eingegangen. Darüber haben am Donnerstag diverse indische Medien, darunter die Zeitungen "Telangana Today" und "Times of India", berichtet.