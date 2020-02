Presse: Sulzer-CEO will Pumpengeschäft nicht verkaufen

Der Industriekonzern Sulzer hat nicht vor, das Pumpengeschäft zu verkaufen. Auf die Frage in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft", ob der Verkauf des Pumpengeschäfts im Öl- und Gasbereich eine Option wäre, sagte Sulzer-CEO Greg Poux-Guillaume: "Nein, denn erstens mögen wir das Geschäft, es steckt in einer Phase, da viele Kunden lange aufgeschobene Investitionen endlich vornehmen müssen. Zweitens ist es in unser weltweites Service- und Unterhaltsnetz für Pumpen mit hundert Stützpunkten eingebunden. Würden wir es verkaufen, würde seine Auslastung sinken, was schlecht für die Profitabilität wäre. Und wenn wir das Servicenetz ausdünnten, verlören wir an Servicequalität im übrigen Pumpengeschäft."