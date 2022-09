Presse: Thyssenkrupp könnte IPO der Wasserstofftochter bald starten

Der Industriekonzern Thyssenkrupp könnte laut einem Bericht des Fachportals "Dealreporter" die zuletzt auf Eis gelegten Pläne für einen Börsengang der Wasserstofftochter Nucera bald wieder aufleben lassen. Bereits in der kommenden Woche könnte das Unternehmen den formellen Prozess eines Börsengangs einleiten, hiess es in einem am Mittwoch veröffentlichten "Dealreporter"-Bericht.