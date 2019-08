Presse: UBS macht Iqbal Khan zum Leiter des Vermögensverwaltungsgeschäfts

Die UBS holt gemäss einem Medienbericht den Ex-CS-Manager Iqbal Khan in die Geschäftsleitung. Gemäss mehreren gut unterrichteten Quellen werde in Kürze bekannt begeben, dass Khan dort das Vermögensverwaltungsgeschäft übernehmen werde, meldeten die Tamedia-Medien am Mittwochabend online.