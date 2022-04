Presse: US-Pensionsfonds klagt gegen mehrere CS-Manager wegen Archgos-Skandal

Ein US-Pensionsfonds hat laut einem Medienbericht am vergangenen Dienstag an einem New Yorker Gericht gegen heutige und ehemalige Spitzenmanager der Credit Suisse eine Klage eingereicht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend berichtete, habe der Pensionsfonds der Stadt Providence aus dem Bundesstaat Rhode Island mehr als ein Dutzend CS-Manager im Zusammenhang mit dem Archegos-Skandal angeklagt.