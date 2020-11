Private Equity Holding erleidet Halbjahresverlust von 12,2 Mio Euro

Der Verlust belief sich auf 12,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In der Vergleichsperiode des Vorjahres resultierte noch ein Gewinn von 6,8 Millionen.

Über zwei Drittel des Verlustes seien auf negative Währungseffekte zurückzuführen, insbesondere auf den sich im Vergleich zum Euro abschwächenden US-Dollar, hiess es. Das gehaltene Portfolio habe sich indes angesichts des Corona-bedingten Abschwungs der Weltwirtschaft widerstandsfähig gezeigt.

Der innere Wert der Aktie (Net Asset Value) hat sich derweil auf 83,43 Euro oder 89,87 Franken reduziert. Im Vergleich zum Stand von Ende März entspricht dies einem Rückgang in Euro von 5,1 Prozent und in Franken von 3,6 Prozent.

cf/tp

(AWP)