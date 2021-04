Grund dafür seien positive Neubewertungen im Portfolio sowie positive Bewertungsanpassungen mehrerer Co-Investments, hiess es weiter. Diese hätten zu einer Entwicklung des Net Asset Value (Buchwert) pro Aktie von gut 10 Prozent geführt, was eine ausserordentliche Monatsperformance sei.

Den NAV per 31. März will PEH am 12. April bekannt geben. Der Geschäftsbericht 2020/2021 inklusive der geprüften Jahresrechnung wird am 11. Mai veröffentlicht.

jb/ra

(AWP)