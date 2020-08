Probleme ohne Ende: Societe Generale mit Milliardenverlust

(Ausführliche Fassung) - Die französische Grossbank Societe Generale (SocGen) kommt nicht aus den roten Zahlen. Nachdem die Bank zum Jahresauftakt vor allem wegen der coronabedingt erhöhten Risikovorsorge für Kreditausfälle leicht im Minus steckte, kam im zweiten Quartal eine Abschreibung auf das Kapitalmarktgeschäft dazu. Weil die Bank zudem weiteres Geld für gefährdete Kredite zurücklegte, fiel im zweiten Quartal ein Verlust von knapp 1,3 Milliarden Euro an, wie sie am Montag in Paris mitteilte. Vor einem Jahr hatte das Institut noch eine Milliarde Euro verdient. Die Erträge gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück. Die Aktie verlor am Montag deutlich an Wert.