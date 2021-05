Procimmo Swiss Commercial Fund 56 nimmt 70 Millionen Franken an Kapital auf

sur-Lausanne (awp)- Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Procimmo Swiss Commercial Fund 56 hat am Kapitalmarkt erfolgreich rund 70 Millionen Franken aufgenommen. Das zusätzliche Kapital diene dazu, den Fonds zu stabilisieren und die Schuldenquote zu reduzieren, heisst es in der Mitteilung vom Montag.