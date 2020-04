Procimmo Swiss Commercial Fund II schliesst Kapitalerhöhung über 55 Millionen ab

Die über die Kapitalerhöhung aufgenommenen Mittel entsprechen laut einer Mitteilung vom Mittwoch 455'930 neuen Fondsanteilen. Die Zeichnungsfrist galt bis zum 24. März 2020, und die Liberierung der Fondsanteile erfolgte am (gestrigen) Dienstag. Insgesamt seien neu total rund 3,13 Millionen Anteile im Umlauf.

Trotz der Unsicherheiten an den Finanzmärkten aufgrund des Coronavirus sollen über den Immobilienfonds in den folgenden Monaten weitere Gewerbe- und Industrieimmobilien in der Deutschschweiz gekauft werden, hiess es weiter. Zudem sei geplant, die Fremdfinanzierungsquote weiterhin zu senken.

Zwei neue Immobilien

Ausserdem seien bereits zwei weitere Akquisitionen erfolgt. Der Fonds habe unlängst zwei Immobilien mit einem Marktwert von rund 43,1 Millionen Franken in Interlaken (BE) und Regensdorf (ZH) erworben.

Die Immobilie in Interlaken an der Kammistrasse habe einen Marktwert von rund 25,5 Millionen Franken und umfasse zwei Gebäude. Bei der Liegenschaft in Regensdorf an der Bahnstrasse handle es sich um eine Immobilie, die vorwiegend zu Gewerbe- und Bürozwecken genutzt wird. Das Gebäude habe einen Marktwert von rund 17,6 Millionen Franken und eine vermietbare Flächen von fast 8'000 Quadratmetern.

Per 31. März 2020 hält der Immobilienfonds laut den Angaben 30 Liegenschaften in den Kantonen Aargau, Basel-Land, Bern, Freiburg, Graubünden, Luzern, Solothurn und Zürich im Bestand.

Bekanntlich soll der Fonds im Geschäftsjahr 2020/2021 in einen Publikumsfonds überführt werden, um ihn an der Börse SIX zu kotieren.

sta/ys

(AWP)