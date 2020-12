Procimmo Swiss Commercial Fund II steigert Rendite und plant Börsengang

Der Fonds steigerte die Mieteinnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. September) um rund 21 Prozent auf 28,7 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung am Montag heisst. Die Anlagerendite verbesserte sich leicht auf 6,49 Prozent die Ausschüttungsrendite auf 4,06 Prozent. Dieses positive Geschäftsergebnis werde es wiederum erlauben, eine steuerbefreite Dividende von 5,20 Franken pro Anteil auszuschütten.

Klar zugenommen hat auch das Nettofondsvermögen auf 381,7 Millionen Franken und der Nettoinventarwert stieg auf 122,13 Franken pro Anteil.

Procimmo hatte bereits zuvor mit der Kotierung an der SIX geliebäugelt. Nun ist für Februar/März 2021 voraussichtlich eine weitere Kapitalerhöhung geplant und danach der Schritt aufs Börsenparkett. Der Fonds will weiter wachsen und plant weitere Investitionen in kommerziell genutzte Immobilien ausserhalb der Stadtzentren, jedoch in wirtschaftlich aktiven Regionen, wie es heisst.

yr/cf

(AWP)