Procter & Gamble erhöht nach stärkerem Umsatz- und Gewinnplus Prognose

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble ist im zweiten Quartal stärker gewachsen als erwartet und hat seine Jahresprognose erhöht. Dabei profitierten die US-Amerikaner weiter von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wasch- und Reinigungsprodukten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie Gesundheitsprodukten. Der Umsatz stieg im Quartal (per Ende Dezember) um acht Prozent auf 19,7 Milliarden US-Dollar, wie der Henkel -Konkurrent am Mittwoch in Cincinnati mitteilte. Organisch, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe lag das Wachstum ebenfalls bei acht Prozent. Analysten hatten mit weniger gerechnet.