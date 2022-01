Procter & Gamble erhöht Umsatzprognose nach starkem Quartal

Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble erhöht nach einem überraschend starken Quartal seine Umsatzprognose für das noch bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr. So sollen die Erlöse organisch - also gerechnet ohne Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte - um vier bis fünf Prozent anziehen, wie der Konsumgüterkonzern am Mittwoch in Cincinnati mitteilte. Zuvor wurde nur ein Umsatzanstieg aus eigener Kraft von zwei bis vier Prozent in Aussicht gestellt.