Procter & Gamble steigert Umsatz und Gewinn

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat im abgelaufenen Jahresvierzel von der steigenden Nachfrage nach Reinigungs- und Gesundheitsprodukten profitiert. Der Umsatz stieg im vierten Geschäftsquartal (per Ende Juni) um 4 Prozent auf 17,7 Milliarden US-Dollar, wie der Hersteller von Marken wie Braun, Pampers oder Ariel am Donnerstag in Cincinnati mitteilte. Vor allem in Nordamerika und China sei die Nachfrage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestiegen, hiess es. Bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe lag das Plus bei 6 Prozent.