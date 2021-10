On-Produktion von Fabrikschliessungen in Vietnam betroffen

"Diese Situation betrifft viele Unternehmen in der Schuhindustrie." Allerdings seien die "Lockdowns" im Süden von Vietnam per 1. Oktober teilweise aufgehoben worden, und die Produktion könne schrittweise wieder anlaufen. "Vietnam befindet sich somit für die gesamte Schuhindustrie wieder auf dem Pfad der Öffnung."

Zuvor hatten bereits Sportartikelhersteller wie Adidas, Nike und Puma von Einschränkungen wegen der steigenden Corona-Zahlen in Vietnam und wegen der Massnahmen in vietnamesischen Fabriken gesprochen. Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass es mehrere Monate dauern werde, bis die Produktion das übliche Niveau erreiche, hatte etwa Nike-Finanzchef Matt Friend vor gut einer Woche gesagt.

2020 galt Vietnam noch als Vorzeigestaat im Kampf gegen die Pandemie. Seit Mai kämpft das Land am Mekong aber gegen seine bisher schwerste Welle.

Medienbericht dementiert

Derweil widersprach On in dem Statement einem kritischen Bericht der "Sonntagszeitung", der "mögliche existenzbedrohende Auswirkungen" für das Unternehmen suggerierte: "Die Berichterstattung in der Sonntagszeitung von heute entspricht nicht den Tatsachen."

Die 2010 gegründete Firma beschäftigt über 800 Mitarbeiter, rund die Hälfte in der Schweiz. Hierzulande werden Innovation, Design, Entwicklung und Testen gemacht. Die Produktion findet vorwiegend in Vietnam und China statt, einige Produkte werden in Europa hergestellt.

Wie bereits bekannt, machte On im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 315 Millionen Franken - den Angaben zufolge ein Plus von 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahressemester.

