Die Mediengruppe ProSiebenSat.1 baut das Angebot auf ihrer Audio-Plattform FYEO ("For Your Ears Only") aus. Abonnenten des Bezahlbereichs können ab sofort unbegrenzt unter mehr als 200 Hörbüchern wählen, wie das Tochterunternehmen Seven.One Entertainment Group am Sonntag in Unterföhring bei München mitteilte.