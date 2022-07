ProSiebenSat.1 verkauft US-Produktionsgeschäft von Red Arrow Studios

Im Zuge seiner Ausrichtung auf lokale Inhalte trennt sich der Medienkonzern ProSiebenSat.1 vom US-amerikanischen Geschäft seiner Produktionstochter Red Arrow Studios. Für rund 200 Millionen US-Dollar (rund 189 Mio Euro) gehe das Segment an die neugegründete The North Road Company von Hollywood-Mogul Peter Chernin, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Unterföhring bei München mit. Der Deal sei bereits von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt worden.