ProSiebenSat.1 verkauft WindStar Medical an Oakley Capital

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat seine Beteiligung an der Startup-Schmiede im Gesundheitsbereich Windstar Medical an den Finanzinvestor Oakley Capital verkauft. Neben den 92 Prozent Anteilen des Medienkonzerns erwerbe Oakley Capital zugleich die restlichen 8 Prozent von Minderheitsgesellschaftern, teilte das ProSiebenSat.1 aus Unterföhring bei München am Donnerstagmorgen mit.