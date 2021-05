Prosus will Anteil am Mutterkonzern Naspers auf fast 50 Prozent ausbauen

Die niederländische Internet-Beteiligungsgesellschaft Prosus will ihren Anteil am südafrikanischen Mutterkonzern Naspers deutlich ausbauen. Prosus will einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge durch den Erwerb von gut 45 Prozent der Stammaktien von Naspers am Ende auf eine Beteiligung von 49,5 Prozent kommen. Die Aktien der beiden Unternehmen legten am Mittwoch zum Handelsstart zu.