Qantas spart schärfer - Inlandsflüge erholt

Die australische Fluggesellschaft Qantas hat weitere Sparmassnahmen beschlossen, um die noch länger andauernden Ausfälle aus der Corona-Krise zu bewältigen. So sollen die Gehälter sämtlicher Beschäftigter für zwei Jahre eingefroren und die Provisionen für internationale Ticketverkäufe drastisch abgesenkt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Sydney mitteilte. Einem Teil der Crews für die Fernflüge will Qantas Abfindungen anbieten. 8500 Jobs hat die Airline bereits gestrichen.