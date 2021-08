Qiagen spürt wieder steigende Nachfrage nach Corona-Tests

Das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen Qiagen spürt eine wieder anziehende Nachfrage nach Corona-Tests. Insgesamt lieferten die Testhersteller zuletzt mehr als doppelt so viele PCR-Tests in die USA wie noch Mitte Juni, sagte Qiagen-Chef Thierry Bernard am Dienstag im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Nachfrage nach Corona-Tests schnelle auch in Israel, Frankreich, Italien und Spanien in die Höhe. Der MDax-Konzern könne die hohe Nachfrage aktuell bedienen, sagte Bernard. Qiagen stellt sowohl PCR-Tests zum Nachweis einer Corona-Infektion her als auch die Materialien für Labore zur eigenen Herstellung von Tests. Die Qiagen-Aktie stieg am Vormittag um knapp ein halbes Prozent.