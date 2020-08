Qiagen-Übernahme durch Thermo Fisher scheitert an Aktionären

(Ausführliche Fassung) - Die geplante milliardenschwere Übernahme des Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmens Qiagen durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific ist geplatzt. Wie die Amerikaner am Donnerstag mitteilten, wurden nicht genügend Papiere angedient. An der Börse wurde die Nachricht positiv gewertet: Die Qiagen-Aktie legte am Nachmittag leicht zu.