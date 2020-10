Das Biotech-Unternehmen Qiagen schraubt seine Ziele für das Jahr 2020 hoch. Währungsbereinigt will der MDax -Konzern beim Umsatz um ein Fünftel wachsen, teilte Qiagen am Dienstagabend mit. Beim Gewinn pro Aktie zielt das Unternehmen auf ein Wachstum von 45 Prozent. Beide Werte sind höher als das, was Qiagen zuletzt in Aussicht gestellt hatte.