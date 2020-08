Raffeisen zahlt nachrangige Anleihen zurück und will neue AT1-Anleihe ausgeben

Raiffeisen Schweiz zahlt die ausstehende Additional-Tier-1-Anleihe über nominal 600 Millionen Franken per 2. Oktober 2020 zurück. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nominalbetrag sowie den bis zum Termin aufgelaufenen Zinsen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Zudem wird die ausstehende Tier-2-Anleihe über 535 Millionen Franken ein Jahr vor deren Endfälligkeit vorzeitig per 21. Dezember 2020 zurückgezahlt.