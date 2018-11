Raiffeisen ernennt Heinz Huber zum neuen CEO

(Wiederholung mit korrekten Daten) - Die Raiffeisen Gruppe hat mit Heinz Huber einen neuen CEO gefunden. Der derzeitige Chef der Thurgauer Kantonalbank (TKB) übernimmt den Vorsitz der Genossenschaftsbank per 7. Januar 2019. Er tritt damit die Nachfolge von Patrik Gisel an, der bei Raiffeisen am 9. November vorzeitig zurückgetreten war.