Raiffeisen Schweiz hat die bestehende Kooperation mit der Klimastiftung Schweiz verlängert. So werde das Institut weiterhin Gelder aus der Rückverteilung der CO2-Lenkungsabgabe an die Stiftung weitergeben, hiess es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Seit Beginn der Partnerschaft seien bereits 4,1 Millionen Franken an die Stiftung geflossen.